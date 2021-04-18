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СМИ: два британских военных корабля отправятся в Черное море в мае

Анна Берестовая
04:49 18.04.2021
Два корабля ВМС Британии перейдут из Средиземного моря в Черное.
СМИ: два британских военных корабля отправятся в Черное море в мае
© Фото: Michal Fludra ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Два военных корабля армии Великобритании в мае отправятся в Черное море. Таким образом страна намерена продемонстрировать поддержку Украине и НАТО в рамках ситуации с российско-украинскими границами.

Как указали в издании Times, упомянутыми судами будут фрегат и эскадренный миноносец. Корабли отделятся от средиземноморской авианосной ударной группы британских ВМС и направятся в Черное море через пролив Босфор.

Ранее о намерении отправить корабли в Черное море сообщили Соединенные Штаты. В Пентагоне заявили, что военные суда будут совершать соответствующие операции на рутинной основе.

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