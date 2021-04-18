СМИ: два британских военных корабля отправятся в Черное море в мае

Два военных корабля армии Великобритании в мае отправятся в Черное море. Таким образом страна намерена продемонстрировать поддержку Украине и НАТО в рамках ситуации с российско-украинскими границами.

Как указали в издании Times, упомянутыми судами будут фрегат и эскадренный миноносец. Корабли отделятся от средиземноморской авианосной ударной группы британских ВМС и направятся в Черное море через пролив Босфор.

Ранее о намерении отправить корабли в Черное море сообщили Соединенные Штаты. В Пентагоне заявили, что военные суда будут совершать соответствующие операции на рутинной основе.