Патрульный корабль ВМС Великобритании прибыл в Одессу

Патрульный корабль Военно-морских сил Великобритании Trent пришвартовался у причальной стенки Одесского морского вокзала.

Моряки зашли в порт с целью проведения совместных учений с ВМС Украины. Запланированы и тренировки на борту корабля, и выход в море.

Ранее, как только Trent вошел в акваторию Черного моря, за ним начали наблюдение силы российского ВМФ.