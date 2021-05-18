Патрульный корабль ВМС Великобритании прибыл в Одессу
Британские моряки намерены провести серию учений с военнослужащими ВМС Украины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Патрульный корабль Военно-морских сил Великобритании Trent пришвартовался у причальной стенки Одесского морского вокзала.
Моряки зашли в порт с целью проведения совместных учений с ВМС Украины. Запланированы и тренировки на борту корабля, и выход в море.
Ранее, как только Trent вошел в акваторию Черного моря, за ним начали наблюдение силы российского ВМФ.