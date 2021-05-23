Музыка и фото победителей: как в Роттердаме празднуют победу Италии

В Роттердаме завершился песенный конкурс «Евровидение». Триумфатором в этом году стала итальянская рок-группа Måneskin. На переходе у арены Ahoy, где проходили выступления, уже заменили музыку на песню итальянцев, а на фасаде транслируют фото и имена победителей.

Ранее победа Måneskin произвела фурор среди итальянских журналистов, работавших в пресс-центре «Евровидения». Их эмоциональная реакция попала на видео.

Российская певица Манижа заняла девятое место с песней Russian Woman.

Позже Манижа оценила свое выступление в финале «Евровидения-2021». Артистка отметила, что гордится результатом и подчеркнула, что выложилась полностью. Она поблагодарила всех, кто болел за нее, и призналась, что сделала все, чтобы русский язык прозвучал в 39 странах одновременно.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021», отмененный в 2020 году из-за пандемии COVID-19, проходил с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. На выступления в этом году допустили всего лишь 3500 зрителей.