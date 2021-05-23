«Наша страна - разная, но мы вместе»: Манижа поблагодарила Россию за поддержку

Певица Манижа оценила свое выступление в финале «Евровидения-2021». Артистка отметила, что гордится результатом и подчеркнула, что выложилась полностью. Она поблагодарила всех, кто болел за нее, и призналась, что сделала все, чтобы русский язык прозвучал в 39 странах одновременно.

Представительница России заняла 9-е место по итогам голосования жюри и зрителей конкурса, набрав 204 балла. Триумфатором турнира стала итальянская группа итальянская группа Maneskin.

«Я сделала все для того, чтобы русский язык прозвучал в 39 странах одновременно. Мы показали, что наша страна - разная, многонациональная, но мы вместе! Я благодарю всех, кто поддерживал, всех, кто голосовал. Я правда чувствовала эту поддержку в непростое, но такое важное для нашей команды время. Спасибо», - сказала Манижа журналисту «Звезды» на арене Ahoy.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021», отмененный в 2020 году из-за пандемии COVID-19, проходил с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. На выступления в этом году допустили всего лишь 3500 зрителей.