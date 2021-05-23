Триумф по-итальянски: эмоциональная реакция журналистов на победу Maneskin попала на видео
Международный песенный конкурс завершился сегодня в Роттердаме.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
По итогам онлайн-голосования победу на «Евровидении-2021» одержала итальянская группа Måneskin. Их победа произвела фурор среди итальянских журналистов, работавших в пресс-центре песенного конкурса.
Российская певица Манижа заняла девятое место на«Евровидении» с песней Russian Woman.
Ее выступление в полуфинале стало одним из самых популярных среди журналистов, освещающих песенный турнир в Роттердаме.
Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» завершился сегодня в Роттердаме.