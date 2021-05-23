Победившие на «Евровидении» итальянцы оценили результаты голосования

Исполнители итальянской группы Maneskin, победившей на «Евровидении-2021», назвали неожиданными результаты голосования.

«Это невероятно, мы не ожидали этого» - сказала бас-гитаристка группы на пресс-конференции.

Также музыканты поблагодарили поклонников за поддержку. Они заявили, что быть признанными на высоком уровне - это успех.

«Мы почувствовали, что все, что мы делали с того дня, когда мы встретились, начали выступать на улицах, все это имело смысл и стоило того», - подчеркнул солист группы.

Напомним, что в последний раз Италия побеждала на «Евровидении» в 1990 году. В этот раз международный песенный конкурс, отмененный в 2020 году из-за пандемии, проходил с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Российская певица Манижа заняла девятое место. Она выступала с песней Russian Woman.