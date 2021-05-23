Стал известен победитель «Евровидения-2021»

Завершился гранд-финал «Евровидения-2021» и жюри объявило победителя. По результатам зрительского онлайн-голосования победу одержала итальянская группа Maneskin.

Российская певица Манижа заняла девятое место. Она выступала с песней Russian Woman под пятым номером. Ее выступление в полуфинале стало одним из самых популярных среди журналистов, освещающих песенный турнир в Роттердаме. Композиция в исполнении певицы стала настоящим посланием всему миру.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021», отмененный в 2020 году из-за пандемии COVID-19, проходил с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. На выступления в этом году допустили всего лишь 3500 зрителей.