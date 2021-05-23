Манижа заняла девятое место на «Евровидении-2021»

Российская певица Манижа заняла девятое место на песенном конкурсе «Евровидение-2021», получив 204 балла. Результаты стали известны после подведения итогов онлайн-голосования. Манижа выступала на конкурсе с песней Russian Woman под пятым номером.

Ранее певица призналась в любви к России и русскому языку во время пресс-конференции после полуфинала «Евровидения». Она подчеркнула, что гордится своим родным языком, после чего призналась в любви к стране. Композиция в исполнении Манижи стала настоящим посланием всему миру.

Международный песенный конкурс «Евровидение-2021», отмененный в 2020 году из-за пандемии COVID-19, проходил с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Победителем «Евровидения» в этом году стала итальянская группа Maneskin.