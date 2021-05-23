Лидеры ЕС обсудят инцидент с самолетом Ryanair и санкции против Минска

Инцидент с пассажирским самолетом авиакомпании Ryanair станет центральной темой обсуждения на саммите ЕС в понедельник, 24 мая. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель. На повестке дня также будут вынесены предложения о санкциях в отношении официального Минска.

«Глава Евросовета завтра поставит вопрос о насильственной посадке самолета Ryanair в Минске. Последствия и возможные санкции также будут обсуждаться на этой встрече», - говорится в сообщении официального представителя Мишеля Баренда Лейтса в Twitter.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был вынужден совершить экстренную посадку в Международном аэропорту Минска. Пилотам поступила информация о возможном минировании воздушного судна. После посадки к самолету прибыли саперы и сотрудники правоохранительных органов.

Бомбу так и не нашли, но как выяснилось позже, на борту находился известный оппозиционер, основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. При проверке документов он был задержан. По выдвинутым в его адрес обвинениям, среди которых «организация массовых беспорядков», Протасевичу грозит до 15 лет тюрьмы.

После завершения всех необходимых формальностей самолет вылетел в пункт назначения и по информации СМИ уже совершил благополучную посадку в Вильнюсе.