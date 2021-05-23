Экстренно севший в Минске самолет авиакомпании Ryanair вылетел в Вильнюс

Пассажирский самолет авиакомпании Ryanair, экстренно приземлившийся в аэропорту Минска, вылетел в Вильнюс. Сообщение об этом распространила пресс-служба столичной воздушной гавани в своем telegram-канале.

«Boeing 737-800 Ryanair вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс», - отмечается в сообщении.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 мая. Летевший из Афин в Вильнюс самолет экстренно сел в Минске из-за сообщений о минировании. Вскоре стало известно, что информация о возможном минировании воздушного судна не подтвердилась.

На борту лайнера находился основатель признанного экстремистским в РБ telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан. В Белоруссии ему грозит 15 лет лишения свободы.