Правозащитники раскрыли подробности задержания Протасевича в минском аэропорту

Пассажиров экстренно севшего в Минске самолета после приземления отправили на проверку документов, по результатам которой и был задержан основатель признанного в Белоруссии экстремистским telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Об этом сообщили сотрудники незарегистрированного в республике правозащитного центра «Весна».

«После проверки самолета в Минске пассажиров направили на повторную проверку документов, тогда Роман и был задержан», - говорится в заявлении правозащитников.

Они также подтвердили, что Портасевич летел рейсом компании Ryanair, следовавшим по маршруту Афины - Вильнюс.

Ранее РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщений о минировании. Вскоре стало известно, что информация о возможном минировании воздушного судна не подтвердилась.

Спустя какое-то время, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии подтвердило задержание в минском аэропорту Романа Протасевича. В Белоруссии ему грозит до 15 лет лишения свободы.