Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Правозащитники раскрыли подробности задержания Протасевича в минском аэропорту

Роман Захаров
17:02 23.05.2021
В правозащитном центре «Весна» подтвердили, что основатель telegram-канала Nexta летел рейсом компании Ryanair, следовавшим по маршруту Афины - Вильнюс.
Правозащитники раскрыли подробности задержания Протасевича в минском аэропорту
© Фото: pr0tez, Facebook
Читайте нас на:

Пассажиров экстренно севшего в Минске самолета после приземления отправили на проверку документов, по результатам которой и был задержан основатель признанного в Белоруссии экстремистским telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Об этом сообщили сотрудники незарегистрированного в республике правозащитного центра «Весна».

«После проверки самолета в Минске пассажиров направили на повторную проверку документов, тогда Роман и был задержан», - говорится в заявлении правозащитников.

Они также подтвердили, что Портасевич летел рейсом компании Ryanair, следовавшим по маршруту Афины - Вильнюс.

Ранее РИА Новости сообщили, что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщений о минировании. Вскоре стало известно, что информация о возможном минировании воздушного судна не подтвердилась.

Спустя какое-то время, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии подтвердило задержание в минском аэропорту Романа Протасевича. В Белоруссии ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.