В МИД Греции посадку самолета Ryanair в Минске сравнили с действиями пиратов

Греция считает инцидент с самолетом компании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске из-за ложных сообщений о минировании, «актом государственного авиапиратства». Об этом говорится в распространенном греческим МИД сообщении.

«Греция решительно осуждает акт государственного авиапиратства, который произошел сегодня и привел к вынужденной посадке в Минске рейса Ryanair FR 4978, который выполнял полет по маршруту Афины - Вильнюс. На борту самолета находился в общей сложности 171 пассажир, 11 из которых - граждане Греции. Этот акт, поставивший под угрозу жизни всех пассажиров, недопустим. Мы призываем к немедленному освобождению самолета и всех пассажиров, чтобы они достигли конечного пункта назначения», - сказано в документе.

В греческом внешнеполитическом ведомстве также осудили задержание основателя запрещенного в Белоруссии telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который летел упомянутым рейсом.

«Греческая сторона находится в тесной координации с другими странами - членами ЕС и ожидает, что данный вопрос будет тщательно рассмотрен на предстоящем Европейском совете», - подчеркнули в МИД.

В воскресенье, 23 мая, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в белорусской столице из-за сообщений о минировании. Вскоре стало известно, что информация о возможном минировании воздушного судна не соответствует действительности.

На борту лайнера находился Роман Протасевич. Он был задержан. В Белоруссии ему грозит 15 лет лишения свободы.

В связи со случившимся недовольство уже высказало руководство Литвы и Польши. Так, литовский президент обратился к НАТО и Евросоюзу с предложением отреагировать на ситуацию. Польша, в свою очередь, призвала ввести санкции в отношении РБ.