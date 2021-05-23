Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД Греции посадку самолета Ryanair в Минске сравнили с действиями пиратов

Роман Захаров
20:43 23.05.2021
В греческом внешнеполитическом ведомстве также осудили задержание Романа Протасевича.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Soeren Stache, globallookpress
Читайте нас на:

Греция считает инцидент с самолетом компании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске из-за ложных сообщений о минировании, «актом государственного авиапиратства». Об этом говорится в распространенном греческим МИД сообщении.

«Греция решительно осуждает акт государственного авиапиратства, который произошел сегодня и привел к вынужденной посадке в Минске рейса Ryanair FR 4978, который выполнял полет по маршруту Афины - Вильнюс. На борту самолета находился в общей сложности 171 пассажир, 11 из которых - граждане Греции. Этот акт, поставивший под угрозу жизни всех пассажиров, недопустим. Мы призываем к немедленному освобождению самолета и всех пассажиров, чтобы они достигли конечного пункта назначения», - сказано в документе.

В греческом внешнеполитическом ведомстве также осудили задержание основателя запрещенного в Белоруссии telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который летел упомянутым рейсом.

«Греческая сторона находится в тесной координации с другими странами - членами ЕС и ожидает, что данный вопрос будет тщательно рассмотрен на предстоящем Европейском совете», - подчеркнули в МИД.

В воскресенье, 23 мая, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в белорусской столице из-за сообщений о минировании. Вскоре стало известно, что информация о возможном минировании воздушного судна не соответствует действительности. 

На борту лайнера находился Роман Протасевич. Он был задержан. В Белоруссии ему грозит 15 лет лишения свободы. 

В связи со случившимся недовольство уже высказало руководство Литвы и Польши. Так, литовский президент обратился к НАТО и Евросоюзу с предложением отреагировать на ситуацию. Польша, в свою очередь, призвала ввести санкции в отношении РБ.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:00 Армия
статья
О науке в армии, новейшем вооружении и деятельности РГО: интервью Министра обороны РФ Сергея Шойгу
00:01 В стране и мире
В Белоруссии рассказали подробности о посадке самолета Ryanair после сообщений о минировании
22:02 Армия
Террористы готовят провокации с отравляющими веществами перед выборами президента Сирии
21:34 В стране и мире
Минобороны и РГО доставили из Якутии в Москву нуждающегося в спасении белого медведя
20:53 В стране и мире
Экстренно севший в Минске самолет авиакомпании Ryanair вылетел в Вильнюс
Популярное
Популярное
Видео
На Северном флоте рассказали о будущем титановых АПЛ
Солист победившей на «Евровидении» рок-группы из Италии пройдет тест на наркотики
Видео
США «атакуют» миллиарды цикад: видео
Психолог назвала привычки, которые мешают разбогатеть
Эксперт рассказал российским дачникам про запрет на петрушку
Медики перечислили неочевидные симптомы рака
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.