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Литва призвала немедленно освободить задержанного в Минске Протасевича

Роман Захаров
17:22 23.05.2021
Президент Литвы обратился к НАТО и Евросоюзу с предложением отреагировать на ситуацию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: roma_protez, Instagram
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Президент Литвы Гитанас Науседа призвал власти Белоруссии освободить основателя telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Глава государства также обратился к НАТО и Евросоюзу с предложением отреагировать на ситуацию.

«Беспрецедентное событие! Гражданский пассажирский самолет, летевший в Вильнюс, принудительно сел в Минске. В самолете был белорусский политический активист и основатель Nexta. Он задержан... Я требую немедленного освобождения Романа Протасевича», - написал он в своем Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщений о минировании. Вскоре стало известно, что информация о возможном минировании воздушного судна, на борту которого находился Протасевич, не подтвердилась.

Спустя какое-то время, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии сообщило о задержании в минском аэропорту Романа Протасевича. В Белоруссии ему грозит до 15 лет лишения свободы. 

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