Литва призвала немедленно освободить задержанного в Минске Протасевича

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал власти Белоруссии освободить основателя telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Глава государства также обратился к НАТО и Евросоюзу с предложением отреагировать на ситуацию.

«Беспрецедентное событие! Гражданский пассажирский самолет, летевший в Вильнюс, принудительно сел в Минске. В самолете был белорусский политический активист и основатель Nexta. Он задержан... Я требую немедленного освобождения Романа Протасевича», - написал он в своем Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщений о минировании. Вскоре стало известно, что информация о возможном минировании воздушного судна, на борту которого находился Протасевич, не подтвердилась.

Спустя какое-то время, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии сообщило о задержании в минском аэропорту Романа Протасевича. В Белоруссии ему грозит до 15 лет лишения свободы.