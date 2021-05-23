В Польше призвали ввести санкции против белорусских авиакомпаний

Польша считает необходимым ввести ограничительные меры в отношении белорусских авиакомпаний из-за ситуации с самолетом Ryanair. Соответствующее заявление сделал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«Санкции должны касаться в первую очередь вопросов воздушного движения над территорией Белоруссии и запрета полетов для белорусских авиакомпаний. Последствия также должны нести лица, непосредственно ответственные за такие действия», - сказал глава кабмина Польскому агентству печати.

В воскресенье, 23 мая, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщений о минировании. Вскоре стало известно, что информация о возможном минировании воздушного судна не подтвердилась.

На борту лайнера находился основатель признанного экстремистским в РБ telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан. В Белоруссии ему грозит 15 лет лишения свободы.