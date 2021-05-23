Антипрививочный настрой: почему COVID-19 в России вновь «поднимает голову»

Пренебрежительное отношение к короновирусу, ощущение, что пандемия отступила, и нежелание многих идти прививаться - сделали свое нехорошее дело. Минздрав на этой неделе сообщил, что ситуация с распространением инфекции в стране напряженная. Про новую волну пока речь не идет, но факты вещь упрямая и в данном случае - неприятная.

Если в Москве в марте было около двух тысяч заболевших в сутки, то сейчас их уже четыре тысячи. Вновь расширяются ковидные отделения в больницах. Еще в начале весны они были полупустыми, а теперь снова заполнены. В Санкт-Петербурге на неделе возобновил работу полевой госпиталь на территории выставочного комплекса «Ленэкспо».

И главная причина всего этого - недостаточно быстрые темпы вакцинации. И это все на фоне драки, развернувшейся в Европе и мире - за вакцины. При этом в США, Британии, Арабских Эмиратах, не говоря уже об образцовом Израиле, уже привиты около половины населения. У нас же - два укола получили всего около 10 процентов граждан. Чего ждут все остальные - не понятно. Притом, что наша вакцина официально признана одной из самых эффективных и безопасных. Она бесплатна, привиться можно семь дней в неделю и днем и ночью. Поэтому, совершенно оправданно начинаются разговоры о том, чтобы сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной.

Палата интенсивной терапии в Санкт-Петербурге. Врачи по-прежнему борются за жизнь каждого пациента. Напряженная работа ночью и днем. Больничные палаты теперь вновь вместо выставочных павильонов. Временный госпиталь здесь расконсервируют. Третий раз за год. Растет число пациентов и в подмосковных больницах. Врачи всех специализаций работают инфекционистами.

«Коронавирус никуда не делся, больные продолжают поступать и больные тяжелые, средней тяжести, молодые. Контингент помолодел, значительно и молодые болеют очень тяжело», - рассказал заведующий инфекционным отделением Виктор Беляков.

Вера Поркалова планировала отпуск на конец мая, но поездка осталось несбыточной мечтой - даже просто оказаться на свежем воздухе нельзя.

«Очень много больных. Берегите себя и по возможности, делайте прививочку. Может от этого будет лучше. Болезнь, конечно, очень тяжелая. Была высокая температура, слабость и это неописуемо, врагу не пожелаешь никакому», - призналась Вера.

И так говорят большинство пациентов ковидных отделений. А ведь получить надежную защиту от вируса проще простого. Достаточно сделать прививку. Эффективную и без побочных эффектов. Вакцинация бесплатная, доступны сразу три отечественных препарата и скоро появится еще один.

«Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая. Набирает темпы и вакцинация. Эпидемия стала настоящей проверкой для таких общечеловеческих ценностей, как солидарность, взаимовыручка, гуманизм. Наша страна оказывает адресную помощь более чем шестидесяти государствам на всех континентах», - завил президент Владимир Путин.

И хотя наши вакцины крайне востребованы за рубежом, сами россияне делать прививку не торопятся. К чему может привести такая беспечность легко убедиться в любом инфекционном отделении. Минздрав вновь называет ситуацию с коронавирусом в России напряженной. Сделать прививку россиянин призывает лично глава ведомства.

«Очень жду, когда мы победим COVID-19, у нас все для этого есть. Уважаемые доктора и журналисты, я вас прошу максимально участвовать в пропаганде вакцинации», - призвал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Но самое главное - переубедить скептиков, которые еще недавно настороженно относились к российскому препарату. На протяжении всей работы над вакциной, ее создатели открыто отвечали на все вопросы, и не побоялись испытать препарат на себе. Однако, некоторым сомневающимся этого мало. На онлайн форуме «Новое знание» премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, какие меры будут приниматься, чтобы прививочная кампания носила по-настоящему массовый характер.

«Правительство предлагает включить вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок. Соответствующие изменения в федеральный закон об иммунопрофилактике подготовлены. У людей и дальше будет возможность бесплатно вакцинироваться. Предусмотрим для этого необходимое дополнительное финансирование. В текущем году направим свыше 26 миллиарда рублей», - сказал глава кабмина Мишустин.

Чтобы вирус отступил и сформировался коллективный иммунитет населения, число привитых должно достигнуть 60 процентов. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на этой неделе выразила надежду, что это произойдет еще до наступления осени. Но пока темпы вакцинации не позволяют делать оптимистичных прогнозов.

«К сожалению, продолжаем болеть коронавирусом, у нас около девяти тысяч людей находятся в стационарах на лечении, это тяжелые больные. Обидно, что мы уже полгода не имеем ограничений по прививкам. Мы первые в мире открыли почти свободную прививочную кампанию. И что? Количество, процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Причем по некоторым даже в разы», - недоумевает мэр Москвы Сергей Собянин.

Не сбавляют темпов вакцинации, пожалуй, только в Вооруженных силах. Прививку как минимум одним компонентом «Спутника V» добровольно сделали уже более 850 тысяч военнослужащих. Участвуют даже те, кому служить остается считанные дни.

«Я надеюсь, что перед отправкой у меня будет сформирован иммунитет и я встречусь со своими родными и близкими полностью защищенным», - рассчитывает военнослужащий железнодорожной бригады ЦВО Дмитрий Никитенко.

От других такой сознательности пока не видно. Ситуация такова, что все громче разговоры о том чтобы вакцинацию сделать обязательной. О том, при каких условиях она может быть введена, рассказал зампред совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление, то есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности», - спрогнозировал Медведев.

Сейчас Россия на 11-м месте в мире по количеству привитых, а это значит, что как минимум одну дозу лекарственного препарата получили только 10 процентов населения. Гораздо лучше дела обстоят в Израиле - там прививку сделали 60 процентов граждан, в Великобритании 55, а в США почти половина населения.

В Европе спрос на прививки такой, что ее просто не хватает. В России вакцины более чем достаточно. Привиться можно абсолютно бесплатно, в любом удобном месте. Москвичам старше 60, которые сделали первый укол - сразу после прививки вручают сертификат. Им можно воспользоваться для оплаты покупок в магазинах, аптеках и даже кафе. Но пожилые жители столицы все равно не торопятся на вакцинацию.

«Некоторые просто предпочитают отказываться от какого-то участия, мне легче дождаться, когда шумиха закончится, я сам ничего не понимаю, и не буду принимать решений. Это своеобразный защитный механизм, не принимать решений, когда я в чем-то не разбираюсь, а тут надо быть вирусологом и биологом, чтобы плотно заняться этим», - объяснил доцент кафедры социальной психологии МГУ Александр Рикель.

А вот иностранцы не прочь сделать укол российской вакциной. Итальянский журналист и писатель Давиде Колантони для этого специально оформил вид на жительство.

«У нас в Италии есть маленькая республика Сан-Марино, где всем делают уколы "Спутником V". И туда приезжают люди из разных стран именно для того, чтобы вакцинироваться российским препаратом. Но у меня есть прекрасная русская жена. И, поэтому я предпочел отправиться прямиком в Москву», - сказал Давиде Колантони.

Супруга Наталья - помогает Давиде заполнить анкету. Сама она уже сделала прививку, сразу по приезду из Рима.

«Мой муж изучал самостоятельно все, он меня склонил, чтобы я с ним поставила "Спутник". Какое-то время заняло оформление вида на жительство, я просто приехала и сразу укололась», - рассказала Наталья.

Обязательный осмотр, врач и пациент понимают друг друга без перевода. Перед заветным уколом Давиде вскидывает два пальца в виде победной буквы V. Получив сертификат о прививке итальянец оценил свои вакцинные приключения в России.

«Чтобы сделать прививку в Италии вы должны позвонить в министерство здравоохранения, там вас запишут на конкретное время. Обычно, это происходит не быстро. Здесь, в Москве, все намного проще. Просто приходишь, регистрируешься и вакцинируешься. Где угодно. Это фантастика. Можно уколоться даже по пути на работу, или во время ланча», - восторгается итальянец.

Осталось дождаться, когда все преимущества нашей программы вакцинации, которые очевидны даже иностранцу, поймут и сами российские граждане.