Медведев объяснил свои слова об обязательной вакцинации от COVID-19

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook объяснил свои слова о том, что иногда в интересах всеобщей безопасности возможна обязательная вакцинация от COVID-19.

Он заявил, что в своем выступлении подчеркивал добровольность иммунизации населения в России. По словам Медведева, его высказывания о допустимости обязательных прививок были комментарием к реплике коллеги из Парламентской ассамблеи Совета Европы про решение Европейского суда по данной теме.

«И последнее - для исторической точности - в СССР вакцинация от многих болезней была обязательной. Это позволяло быстро локализовать наиболее опасные болезни. Хотя, конечно, с тех пор изменились правовые подходы к вакцинации, а ее необходимость определяется природой конкретного патогена и тяжестью течения заболевания», - написал он.

Ранее на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума Медведев заявил, что действия властей России в данный момент основываются на том, что вакцинация является добровольной, но порой, чтобы защитить население страны, такие меры могут принимать обязательный характер.

Тогда зампред Совбеза РФ добавил, что ответить на вопрос о необходимости и правомерности такого решения предстоит специалистам, занимающимся прививкой, и юристам.