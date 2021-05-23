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Медведев объяснил свои слова об обязательной вакцинации от COVID-19

Анна Назайкина
13:28 23.05.2021
Зампред Совбеза отметил, что его слова были комментарием к высказыванию коллеги из ПАСЕ про решение Европейского суда по этому вопросу.
Медведев объяснил свои слова об обязательной вакцинации от COVID-19
© Фото: Willfried Wende, Pixabay
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook объяснил свои слова о том, что иногда в интересах всеобщей безопасности возможна обязательная вакцинация от COVID-19.

Он заявил, что в своем выступлении подчеркивал добровольность иммунизации населения в России. По словам Медведева, его высказывания о допустимости обязательных прививок были комментарием к реплике коллеги из Парламентской ассамблеи Совета Европы про решение Европейского суда по данной теме.

«И последнее - для исторической точности - в СССР вакцинация от многих болезней была обязательной. Это позволяло быстро локализовать наиболее опасные болезни. Хотя, конечно, с тех пор изменились правовые подходы к вакцинации, а ее необходимость определяется природой конкретного патогена и тяжестью течения заболевания», - написал он.

Ранее на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума Медведев заявил, что действия властей России в данный момент основываются на том, что вакцинация является добровольной, но порой, чтобы защитить население страны, такие меры могут принимать обязательный характер.

Тогда зампред Совбеза РФ добавил, что ответить на вопрос о необходимости и правомерности такого решения предстоит специалистам, занимающимся прививкой, и юристам.

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