В стране и мире Боевые роботы, колонизация Марса, фейкньюс и новые люди: о чем говорили участники организованного обществом «Знание» просветительского марафона Павел Ремнев В мероприятии приняли участие Владимир Путин, Дмитрий Песков, Михаил Мишустин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу и даже Илон Маск. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Общество «Знание» - организация, которая еще во времена СССР была известна школьникам, студентам и вообще всем, кто стремился научиться новому и узнать что-то интересное. Лекции и выступления ученых, работников искусств и общественных деятелей в советское время были обычной практикой. И вот общество «Знание» возродилось в новом современном виде. Три дня в восьми городах России проходил просветительский марафон. Состоялись сотни дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как с помощью фейков заинтересованные лица могут спровоцировать беспорядки в любой стране, глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл закулисные детали встречи в Рейкъявике, министр обороны Сергей Шойгу рассказал о появившихся в нашей армии боевых роботах, как из фантастических фильмов. А приглашенная звезда Илон Маск заявил, что не прочь разместить в России производство Tesla, и ответил на вопрос - не инопланетянин ли он. В рамках марафона выступил и глава государства. В своем обращении к собравшимся Владимир Путин, в частности, назвал один из главных принципов по возрожденного общества. «Принципиально важно, чтобы постоянными участниками программ общества "Знание" стали не только ведущие эксперты, но и руководители, первые лица государственных структур и крупных компаний, признанные мастера в области науки, искусства. Их опыт и, главное, личный пример - лучшая мотивация всего того, чего мы добиваемся для молодых людей, лучшая мотивация получать знания, развиваться, расширять кругозор и формировать свою гражданскую позицию, реализовать себя, свои идеи, планы. Для активного талантливого человека Россия - страна уникальных возможностей, а вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное - определить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед», - сказал президент России. Каждый, кто выступает на организованной «Знанием» площадке - по своему уникален. У каждого дни расписаны по минутам. И зрители это понимают. За три дня было более 20 миллионов просмотров онлайн-трансляции. Столько даже кассовые фильмы не набирают. Сегодня образовательный марафон стал всероссийским, к Москве присоединились еще семь городов. Ученые и бизнесмены, спортсмены и артисты - больше сотни уникальных выступлений, реальных человеческих историй формируют то, что здесь назвали «Новым знанием». Трибуну занял известный физик Михаил Ковальчук - президент Курчатовского института. Того самого, где первыми в мире создали атомную электростанцию. Сегодня ученые активно изучают термоядерную энергетику: новые технологии смогут спасти весь мир от глобального энергетического кризиса. «Треть производимой в мире энергии тратится на поддержание вай-фай, интернет и другого... Нам нужна революция в энергопотреблении... Если мы начнем по другому потреблять, тогда нам хватит то, что мы производим энергетически», - объяснил Михаил Ковальчук. Те, кто выступают на этом марафоне, раскрываются совершенно с другой стороны. Каждый рассказывает о чем то своем. Например, Михаил Мишустин вспомнил, что именно общество «Знание» дало ему первую работу - в Международном компьютерном клубе. И отвечая на вопросы студентов признался, что даже премьер-министру нужна поддержка и помощь наставника. «Самое важное - когда между наставником и его учеником возникает доверие. Чтобы можно было посоветоваться двадцать четыре часа в сутки. Знание о том, что рядом есть наставник и что к нему всегда можно обратиться - дорогого стоит. Я уже говорил, что главный наставник для меня - президент России Владимир Владимирович Путин. Это человек, с которым можно не просто посоветоваться в любой момент, но к которому можно в любой ситуации обратиться, и он всегда поддержит», - сказал глава правительства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поговорил с участниками марафона и выразил уверенность, что среди них есть будущие президенты, министры и даже тот, кто займет его место. Беседа получилась откровенной. Песков рассказал студентам и о своей работе. В частности, о том, как приходится бороться с фейковыми новостями. «Вот это те самые фейки, которые используются как оружие. И это оружие в современном мире может спровоцировать любую ситуацию в межгосударственных отношениях. Это оружие может спровоцировать беспорядки в любой стране, это оружие может испортить отношения между людьми, между государствами, это оружие может сорвать чудесные бизнес-планы. Это оружие, которое может манипулировать рынками, манипулировать триллионами долларов и так оно и происходит. И вот это самая большая опасность», - высказал свою позицию Песков. Еще один гость марафона в представлении не нуждался. Один из самых эксцентричных популяризаторов науки - Илон Маск. К нему у слушателей было особенно много вопросов и главный, конечно, о будущем, которое нас ждет. Кстати, Маска спросили о том, не пришелец ли он из будущего. «А что, это не очевидно? Ну знаете, я пошучиваю иногда. Вот мне когда говорят: "А а вы инопланетянин?". Ну конечно инопланетянин. Само собой разумеется. Видите, я же работаю с технологиями», - сказал он. Маск буквально сыпал новостями. Заявил, например, что скоро в России появится завод Tesla. И сразу руководители нескольких регионов начали спорить за право построить их у себя. Маск рассказал и о планах по освоению солнечной системы. «Я хотел бы привести цитату Циолковского - отца космической инженерии: "Земля - это колыбель человечества, но мы не можем все время оставаться в колыбели". Я думаю, что у МКС есть очень важная международная функция. Однако важным будет следующий логический шаг - международная база на Луне и создание базы на Марсе», - поделился изобретатель. По другому видит колонизацию галактики один из лучших промышленных дизайнеров планеты Владимир Пирожков. Он уверен, что в будущем человеку будет вовсе не обязательно лететь в космос: достаточно будет вырастить новые тела прямо там, где нужно. «Нам нужна возможность воспроизводить людей на месте с определенными функциями. Это моя супермечта, как дизайнера. Человек неидеален. Следующий уровень развития человека - это человек 2.0, который будет гораздо лучше, чем мы», - сообщил Пирожков. Целый час не отпускали участники марафона министра иностранных дел Сергея Лаврова. И вряд ли глава российского МИД раньше публично отвечал на вопрос о том, как тяжело ему когда-то работалось переводчиком посла в Шри-Ланке. «Кстати, там я научился переводить, не прекращая питаться. Много мероприятий приходилось на обед, ужин. Посол приглашал своих коллег, а я был молодой и голодный. Старался делать не в ущерб потреблению калорий. Получалось. Надеюсь, это было не очень нескромно», - поделился воспоминаниями Лавров. Участникам форума он рассказал, как в Исландии проходили переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «Я был очень откровенен, он тоже. И слушал внимательно, и излагал свои позиции, которые, как вы знаете, включают постоянные претензии к России по поводу то вмешательства в выборы, то по поводу хакерских взломов каких-то важных систем. Но я напомнил ему, что все эти годы, когда эти обвинения звучат, мы просим американских коллег предоставить хотя бы одно доказательство, хотя бы одного из наших деяний. Ответы странные, к сожалению: "Вы сами все знаете, мы не можем вам ничего сказать, это секретно". Ну, тогда о чем разговор?», - сообщил министр иностранных дел. Глава Минобороны РФ тоже принял участие в образовательном марафоне. Сергей Шойгу рассказал о том, как изменилась российская армия: в Вооруженных силах теперь даже есть свои научные центры. Например, технополис «Эра», где расквартированы научные роты. Конкурс - 25 человек на место. Это выше чем в престижные вузы. Комплекс расположен на берегу Черного моря, а служба молодого ученого проходит в современных лабораториях. «Мы для чего его призвали? Для того, чтобы обучить ползать по полигону и стрелять из автомата? Или мы все-таки хотим получить из него человека, который будет обслуживать сложные технические системы с учетом его высшего образования. И сегодня это десятки изобретений с патентами. Но появились уже непросто экспериментальные образцы. Началось серийное производство боевых роботов. Причем это роботы, которые действительно можно показывать фантастических фильмах», - заявил Шойгу. Один из самых ярких моментов выступления: Сергей Шойгу заговорил о Русском географическом обществе. Это еще один проект, которым руководит министр обороны. Цель РГО - открыть Россию для тех, кто плохо знает историю, географию и культуру своей страны. «Я понимаю, что сейчас другое время. Появились новые, современные способы. Путешествия - купил себе телефон и путешествуй себе. Синтетическая такая жизнь, понимаете, когда там можно вот в этом экранчике, пусть даже вывести на большой экран, почувствовать атмосферу Плато Путорана. В результате вся жизнь синтетическая. Поэтому, огромное количество задач, работы. Работы невероятно интересной, очень интересной. Конечно, мы снимаем кино, мы переиздаем книги, издаем новые книги, проводим экспедиции, делаем исследования, отвечаем на те загадки, которые есть. Хотя, по сути, своих таких задач у нас по стране, ну, просто немеренно», - объяснил министр обороны. Такие же задачи ставит перед собой и общество «Знание». И, как объявили организаторы на закрытии просветительского марафона, теперь мероприятие будет проводиться каждый год. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика