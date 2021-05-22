Мишустин заявил, что к Путину всегда можно обратиться за советом

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал своим главным наставником президента Владимира Путина. К главе государства всегда можно обратиться за советом и поддержкой, отметил он.

«Я уже говорил, что главный наставник для меня - это президент России Владимир Владимирович Путин. Это человек, с которым можно не просто посоветоваться в любой момент, но к которому можно в любой ситуации обратиться, и он всегда поддержит», - сказал Мишустин во время своего выступления на марафоне «Новое знание».

Премьер добавил, что относится к теме наставничества серьезно и считает ее важной частью работы любого руководителя. Мишустин пояснил, что наставники у него были на каждом этапе жизни.

Самое важное, считает глава правительства, это доверие, которое возникает между наставником и учеником - за советом можно обратиться 24 часа в сутки. С возрастом эта потребность возникает реже, но «знание того, что рядом есть человек, наставник, и что к нему всегда можно обратиться - дорого стоит», отметил Мишустин.