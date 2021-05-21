Минпромторг пригласил Маска обсудить строительство завода Tesla в России
В ведомстве напомнили американскому бизнесмену о преференциях для локализованных в России производителей.
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Российский Минпромторг пригласил главу корпорации Tesla Илона Маска к обсуждению вопроса строительства завода в России. Свое предложение ведомство опубликовало на официальном портале Минпромторга в Twitter.
«Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. Приезжайте, обсудим», - говорится в сообщении.
Сегодня американский миллиардер и изобретатель Илон Маск принял участие в российском марафоне «Новое знание» по видеосвязи. Маск много говорил о науке и ее развитии в мире, не обошел вниманием советские и российские достижения в космосе и спрогнозировал рост электрического машиностроения.