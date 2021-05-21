В стране и мире Минпромторг пригласил Маска обсудить строительство завода Tesla в России Ян Брацкий В ведомстве напомнили американскому бизнесмену о преференциях для локализованных в России производителей. © Фото: Patrick Pleul ,ZB, Globallookpress Читайте нас на: Российский Минпромторг пригласил главу корпорации Tesla Илона Маска к обсуждению вопроса строительства завода в России. Свое предложение ведомство опубликовало на официальном портале Минпромторга в Twitter. «Дорогой Илон Маск! Мы были рады узнать, что вы думаете о строительстве завода в России. Кстати, в нашей стране действуют государственные меры поддержки для локализованных производителей. Приезжайте, обсудим», - говорится в сообщении. Сегодня американский миллиардер и изобретатель Илон Маск принял участие в российском марафоне «Новое знание» по видеосвязи. Маск много говорил о науке и ее развитии в мире, не обошел вниманием советские и российские достижения в космосе и спрогнозировал рост электрического машиностроения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика