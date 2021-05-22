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«Храбрая красавица»: участники «Евровидения» от Литвы рассказали о своем отношении к Маниже

Дмитрий Маслак
21:51 22.05.2021
Музыканты восхитились смелостью Манижи, ее красотой и сложностью русского языка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Участники «Евровидения» от Литвы из группы The Roop назвали песню Манижи очень смелой, а саму исполнительницу сильной личностью. Артисты дали небольшое интервью корреспонденту «Звезды» менее чем за два часа до начала большого финала главного песенного конкурса планеты. Специально по такому случаю, певцы заговорили по-русски.

«Привет, я могу говорить по-русски. Голосуйте за нас, наш номер 18», - напомнили музыканты из The Roop.

О росте популярности русского языка ранее говорила сама Манижа. Она обратила внимание на то, что впервые за последние 18 лет на «Евровидении» от России прозвучит не англоязычная песня. По мнению исполнительницы, это вдохновит многих интересоваться собственной культурой. За считанные часы до финала артисты спокойны, берегут эмоции для выступления.

«Мы не волнуемся, не о чем переживать. Так интересно говорить на русском языке, мозги совсем иначе работают. Нам нравится Манижа, потому что она очень храбрая и красавица», - добавили участники конкурса от Литвы.

Ранее творчество Манижи оценили одни из фаворитов конкурса - итальянцы. Песню Russian Woman, с которой выступит наша конкурсантка, они назвали очень сложной.

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