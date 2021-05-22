За считанные часы до финала: Manizha рассказала о своих чувствах перед выходом на сцену

За считанные часы до большого финала, на котором станет известна судьба первого места главного песенного конкурса планеты «Евровидение», исполнительница от России Manizha готовится выйти на сену. Девушка волнуется, как и все, кому предстоит выйти на сцену этим вечером.

«Я сейчас коплю энергию и не хочу ее раздавать. Песня о русской женщине, как и сама русская женщина, очень сложная. Сложная с эмоциональной точки зрения. Надо иметь яйца, чтобы выйти на сцену, поэтому я их сейчас высиживаю, коплю энергию», - призналась Manizha.

Ранее певица рассказала, что очень ценит моменты, когда можно просто отдохнуть от эмоций и побыть наедине со своими мыслями. Вот и сейчас, на интервью она без макияжа и вполне довольна собой.

«Я без мейкапа, люблю так быть, мне не стыдно так выходить на сцену. Посмотрим, может появится настроение. Мне нравится, что здесь очень свободно к этому относятся и многие артисты уверенно себя чувствуют без мейкапа», - рассказала девушка.

Многим не дает покоя платье Манижи. Огромная конструкция легко перемещается по сцене, пока певица поет. Раскрывать секреты она не стала, пообещав подумать об этом позже.

«Мы точно привезем платье в Москву, но что будет дальше с ним, я не знаю. После "Евровидения" я расскажу, как двигается платье, пока это волшебство», - загадочно сказала участница от России.

Manizha верит в свой успех, но готова принять любое решение членов жюри и зрителей. Самое главное, по ее мнению, уже произошло.

«Внутри я чувствую себя спокойно. Я сделала очень важную вещь. Восемнадцать лет мы не пели на русском языке на "Евровидении", миллионы услышат песню о русской женщине на русском языке. Ко мне подходят люди и говорят со мной строчками из песни. Мы делаем русский язык модным и я горжусь этим. Это только начало, здорово вдохновлять людей», - сказала певица, прощаясь с корреспондентом «Звезды».

Прямая трансляция финала конкурса «Евровидение-2021» из Роттердама начнется этим вечером в 22:00. По правилам конкурса, голосовать за своего соотечественника нельзя, но поболеть за Манижу можно и нужно.