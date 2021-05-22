«Мы наслаждаемся»: участники из Италии высказались о творчестве Манижи

Музыканты из итальянской группы Måneskin высоко оценили творчество Манижи и ее песню Russian Woman. На предложение корреспондента «Звезды» спеть композицию участницы от России, одни из фаворитов главного песенного конкурса планеты немного смутились.

«Нет, она слишком сложная. Песня крутая и вообще на конкурсе много классных исполнителей. Мы наслаждаемся многими артистами и в этом году все круто», - признались солисты Måneskin.

Большой финал в Роттердаме стартует сегодня в 22:00. Ранее Манижа рассказала, что чувствует перед одним из самых главных выступлений в своей жизни.

Девушка призналась, что старается быть спокойной и копит энергию. Певица тепло отозвалась о других участниках конкурса, отметив, что многие из них подходят к ней и поют строчки из ее песни. По мнению участницы от России, это здорово и способствует росту популярности русского языка в мире.