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В Роскосмосе допустили создание в России аналога SpaceX

Роман Захаров
21:28 22.05.2021
Роскосмос может сотрудничать с частными корпорациями в рамках делегирования им финансовых и технических рисков.
В Роскосмосе допустили создание в России аналога SpaceX
© Фото: Pavlo Gonchar, globallookpress
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Для появления в России частных космических предприятий, аналогичных американским SpaceX и Blue Origin, понадобится время. Такое мнение высказал исполнительный директор Роскосмоса по науке Александр Блошенко на форуме «Новое знание».

«Конечно, допускаю, но какое-то время потребуется», - сказал он, отвечая на вопрос о создании российского аналога компаний SpaceX или Blue Origin.

По словам Блошенко, Роскосмос может сотрудничать с частными корпорациями в рамках делегирования им финансовых и технических рисков. При этом госпредприятие должно удостовериться в том, что может полностью положиться на данные компании и рассчитывать на них в долгосрочной перспективе. В противном случае у Роскосмоса должна быть возможность выкупа контрольных пакетов акций в стартапах.

Как утверждает исполнительный директор Роскосмоса, сейчас государственная корпорация готовит инфраструктуру для испытаний ракет и спутников частных компаний.

«Сейчас мы делаем определенную инфраструктуру для частных разработчиков ракет и аппаратов, чтобы они могли тестировать свои небольшие ракеты и двигатели на подходящих для этого стендах, чтобы это было дешевле, чем на такой взрослый стенд загонять маленький двигатель», - объяснил он.

В рамках мероприятия Александр Блошенко также рассказал, что первая миссия транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) «Зевс» продлится 50 месяцев. Кроме того, он сообщил, что для реализации лунной программы РФ с использованием сверхтяжелой ракеты «Енисей» потребуется около 1,7 триллионов рублей.

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