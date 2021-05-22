В Роскосмосе рассказали о продолжительности первой миссии российского ядерного буксира «Зевс»

Первая миссия транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) «Зевс» продлится 50 месяцев. Об этом рассказал исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«50 месяцев - суммарная продолжительность миссии», - сказано в его презентации, распространенной в рамках просветительского марафона «Новое знание».

По словам Блошенко, первый полет запланирован на 2030 год, а в настоящий момент Роскосмос совместно с РАН просчитывает баллистику и полезные нагрузки данного полета.

Как объяснил исполнительный директор предприятия, миссия стартует на Земле, далее планируется подлет к Луне, где произойдет отделение космического аппарата. Потом будет гравитационный маневр у Венеры, где тоже отделится аппарат, а после - отлет в сторону Юпитера и его спутников.

В рамках своей презентации Александр Блошенко также сообщил, что для реализации лунной программы РФ с использованием сверхтяжелой ракеты «Енисей» потребуется около 1,7 триллионов рублей. Кроме того, по его данным, Роскосмос собирается в июне этого года представить обновленный проект лунной программы.