В стране и мире Самолет с пострадавшими в крупной аварии в Ставрополе вылетел в Москву Кира Карон Борт авиации МЧС России ИЛ-76 вылетел их аэропорта Ставрополя. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: Борт авиации МЧС России ИЛ-76 вылетел Международного аэропорта Ставрополь в Москву с пострадавшими в крупном ДТП с автобусом на Ставрополье. На борту самолета находятся шесть пострадавших детей, один взрослый, а также восемь медработников с разных медучреждений и шесть с ВЦМК «Защита».



Доставить пострадавших на лечение в Центр им. Бурденко и детскую больницу им. Пирогова в Москве было принято по указанию главы Минздрава Михаила Мурашко. Курировать работу будет главный внештатный специалист Минздрава России.



По предварительным данным, причиной страшной аварии, унесшей жизни пятерых детей, стало нарушение правил движения третьей автомашиной. Точные причины будут установлены в ходе проведения всего комплекса следственных мероприятий. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика