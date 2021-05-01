Названы предварительные причины смертельного ДТП под Ставрополем

В Ставропольском крае врачи продолжают бороться за жизни пострадавших в страшном ДТП с участием микроавтобуса, который перевозил детскую спортивную команду по баскетболу. Ученицы волгоградской школы Олимпийского резерва ехали в Черкесск на соревнования, но по пути на их машину опрокинулась фура, которая уходила от столкновения с другим автомобилем.

Многотонный, груженный углем грузовик практически не оставил пассажирам шансов уцелеть. Но, по предварительной версии, виновник аварии не он.

«Предварительная причина ДТП произошла из-за грубого нарушения правил движения третьей автомашиной, автомашиной ВАЗ, которая создала аварийную ситуацию и допустила первой касательное столкновение. Точные причины будут установлены в ходе проведения всего комплекса следственных мероприятий», - рассказал начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов.

В результате аварии пять девочек погибли, еще девять человек остаются в больницах, где за их жизнь борются медики.

«Всех, кто пострадал, мы забрали сейчас в Грачевскую больницу, уже перевозим их в краевую детскую больницу, взрослых - в краевую взрослую больницу. Все необходимые силы будут брошены на то, чтобы сохранить жизнь детям», - подчеркнул губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Для оказания помощи пострадавшим в результате ДТП Минздрав России направил в Ставропольский край бригаду специалистов.