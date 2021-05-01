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Названы предварительные причины смертельного ДТП под Ставрополем

Светлана Головина
09:20 01.05.2021
В управлении ГИБДД по Ставропольскому краю рассказали о предполагаемом виновнике аварии с микроавтобусом, перевозившем детей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Ставропольском крае врачи продолжают бороться за жизни пострадавших в страшном ДТП с участием микроавтобуса, который перевозил детскую спортивную команду по баскетболу. Ученицы волгоградской школы Олимпийского резерва ехали в Черкесск на соревнования, но по пути на их машину опрокинулась фура, которая уходила от столкновения с другим автомобилем.

Многотонный, груженный углем грузовик практически не оставил пассажирам шансов уцелеть. Но, по предварительной версии, виновник аварии не он. 

«Предварительная причина ДТП произошла из-за грубого нарушения правил движения третьей автомашиной, автомашиной ВАЗ, которая создала аварийную ситуацию и допустила первой касательное столкновение. Точные причины будут установлены в ходе проведения всего комплекса следственных мероприятий», - рассказал начальник управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов.

В результате аварии пять девочек погибли, еще девять человек остаются в больницах, где за их жизнь борются медики.

«Всех, кто пострадал, мы забрали сейчас в Грачевскую больницу, уже перевозим их в краевую детскую больницу, взрослых - в краевую взрослую больницу. Все необходимые силы будут брошены на то, чтобы сохранить жизнь детям», - подчеркнул губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Для оказания помощи пострадавшим в результате ДТП  Минздрав России направил в Ставропольский край бригаду специалистов.

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