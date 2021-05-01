Минздрав: пострадавшие в ДТП в Ставрополье будет доставлены на лечение в Москву

Пострадавшие в ДТП в Ставропольском крае будет доставлены на лечение в Центр им. Бурденко и детскую больницу им. Пирогова в Москве. Отмечается, что среди них шестеро детей и один взрослый. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России.

«По указанию главы Минздрава Михаила Мурашко, 6 детей и 1 взрослый, пострадавшие в крупном ДТП с автобусом на Ставрополье, будут самолетом МЧС России эвакуированы в Москву», - говорится в сообщении ведомства.

Также в сообщении говорится, что волгоградскими специалистами будет проведена психолого-психиатрическая работа с пострадавшими. Курировать работу будет главный внештатный специалист Минздрава России.

По предварительным данным, причиной страшной аварии, унесшей жизни пятерых детей, стало нарушение правил движения третьей автомашиной. Точные причины будут установлены в ходе проведения всего комплекса следственных мероприятий.