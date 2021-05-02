Эксперты «Калашникова» продемонстрировали Евкурову преимущества коллиматорных прицелов

Одна из возможностей обновленного АК-12 - использование коллиматорного прицела, имеющего на своем стекле световую метку. Она как лазерной указкой подсвечивает точку прицеливания.

Коллиматорный прицел способен сделать из обычного стрелка едва ли не снайпера - цель на расстоянии 200-300 метров дается легко и без особых проблем. Еще один плюс - с таким прицелом можно стрелять, не прищуриваясь, так как взгляд не сужается до одной точки.

То, как работает коллиматорный прицел, и какую пользу он может принести на поле боя, эксперты концерна «Калашников» продемонстрировали заместителю министра обороны России Юнус-Беку Евкурову. Цель - показать, насколько быстро стрелок отреагирует на внезапное появление мишени. Задача - понять, насколько коллиматор ускоряет процесс прицеливания.

«В течение полугода происходят вот эти испытания, и я думаю, что к началу летнего периода обучения уже будет четкое понимание, на каких конкретных дальностях можно поражать мишени, и днем, и ночью», - заявил Евкуров в беседе с «Военной приемкой».

Замминистра отметил, что ведется работа над тем, чтобы каждый военнослужащий, использующий АК, был снабжен коллиматорным прицелом.

Ранее эксперты также проверили пробивные качества используемых в АК-12 калибров, и их настильность. На снятых кадрами видно, насколько сильна энергия пуль, и как эффективно они способны поразить цель. Полный же выпуск программы под названием «Умный «Калашников». Фильм первый» смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.