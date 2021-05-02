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Смертельная дуга: «автоматный снайпер» показал разницу между калибрами пуль АК-12, выстрелив на полкилометра

Егор Левин
10:20 02.05.2021
Пуля калибра 7,62 летит по дуге, а у 5,45 такая же дуга гораздо ближе к прямой линии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Одним из главных испытаний обновленного АК-12, проведенных «Военной приемкой», был эксперимент на настильность траектории полета пули. Для этого использовались привычные калибры 5,45 и 7,62. Смысл испытания в том, чтобы проследить разницу в изменении траекторий и попаданий пуль без изменения стартовой точки.

Эксперт концерна «Калашников» производит выстрелы по мишеням, установленным на разной дальности: сначала на 100 метрах, затем на 200, на 300 и на 400 метрах. В каждую из них он успешно попал калибром 5,45 по три раза.

Аналогичный опыт он проводит с калибром 7,62. Однако мишень, установленная на полукилометровом расстоянии от него, стрелок уже не поражает.

Этого не произошло бы в случае, если бы эксперт внес поправки на прицеле. Однако в условиях реального боя произвести такую операцию не всегда представляется возможным, особенно когда противник движется, и дальности точно не известны.

Вывод следующий: пуля калибра 7,62 летит по дуге, а у 5,45 такая же дуга гораздо ближе к прямой линии.

«Выбор калибра, безусловно, зависит от множества факторов. Но если моя задача - надежное поражение цели на максимально дальних дистанциях, я выберу 5,45 благодаря настильности и более высокой дальности выстрела», - прокомментировал результаты эксперт Центра специальных проектов концерна «Калашников» Александр Полонский.

Ранее эксперты также проверили пробивные качества данных калибров с помощью баллистического геля и высокоскоростной камеры. На снятых ею кадрами видно, насколько сильна энергия пуль, и как эффективно они способны поразить цель. Полный же выпуск программы под названием «Умный «Калашников». Фильм первый» смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.

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