7,62 против 5,45: АК-12 прошил американский бронежилет

«Военная приемка» продемонстрировала опытным путем разницу между уроном, наносимым пулями различных калибров, используемых в обновленном АК-12. Для этого на полигоне концерна «Калашников» эксперты специальных проектов произвели выстрелы в баллистический гель.

Однако в одном случае испытание было решено усложнить и поставить перед гелевым блоком противоосколочный элемент от американского бронежилета. Завораживающее шоу началось сразу же после нажатия на спусковой крючок: калибр 7,62 настолько силен, что на кадрах становится видно, как дуло ствола слегка пружинит и изгибается после выстрела.

Пуля свободно пробила бронежилет и прошла через гель, как нож сквозь масло. Удар оказался настолько сильным, что даже выбил пулю, застрявшую в нем после предыдущего выстрела.

Ранее эксперты проверили обновленный автомат, проведя комбатаг - военизированный аналог развлекательного лазертага, в котором используется боевое оружие с холостыми патронами. «Дуэль» состоялась ночью, что значительно усложняло условия проведения эксперимента. Полный же выпуск программы под названием «Умный «Калашников». Фильм первый» смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.