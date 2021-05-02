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Рожок на сотню: в концерне «Калашников» собрали все лучшие и редкие образцы мировых вооружений

Егор Левин
13:00 02.05.2021
Среди представленных экспонатов присутствует в том числе АК-47 1948 года, автомат времен, когда «Калашников» еще не был принят на вооружение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Специалисты концерна «Калашников» собрали лучшие и редчайшие образы вооружений прошлого. В техническом кабинете конструкторского бюро собрана большая коллекция, основу которой составляют именно автоматы.

Немецкие пулеметы, английские винтовки, американские автоматы - все они могут в тот или иной момент стать источником вдохновения для конструкторов. Чтобы изобретать новое, нужно хорошо знать старое.

Среди представленных в кабинете экспонатов присутствует АК-47 1948 года, автомат времен, когда «Калашников» еще не был принят на вооружение; АК в непривычной схеме булл-пап с магазином, расположенным за рукоятью со спусковым крючком - однако, схема не стала массовой; и многие другие вооружения.

Присутствует и «Калашников» с дугообразным магазином на 100 патронов. Настоящий автомат-монстр также не пошел в серийное производство. От него отказались, но перешли на калибр 5,45. Вместе с ним менялся и приклад: из деревянного он стал пластиковым, затем складным. Неизменным оставался его размер - пока не появился АК-12.

Ранее эксперты также проверили пробивные качества используемых в АК-12 калибров, и их настильность. На снятых кадрами видно, насколько сильна энергия пуль, и как эффективно они способны поразить цель. Полный же выпуск программы под названием «Умный «Калашников». Фильм первый» смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.

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