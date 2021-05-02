Нож сквозь масло: высокоскоростная камера показала смертоносные поражения калибрами АК-12 в slo-mo

В своем новом фильме, посвященном обновленному АК-12, команда «Военной приемки» наглядно продемонстрировала отличия в уроне, который могут нанести патроны различного калибра, используемые в данном автомате. Для этого на полигоне концерна «Калашников» эксперты специальных проектов произвели выстрелы в баллистический гель.

Как видно на съемках с высокоскоростной камеры, пуля калибра 7,62 на скорости вонзается в него, сначала образуя одну полость, затем вторую, затем вспышки внутри блока. Энергия пули настолько велика, что гель отрывается от стола и будто переходит из твердого состояния в жидкое. Становится ясно, насколько сильный урон может нанести выстрел из АК-12. Пуля калибра 5,45 повела себя аналогично.

Однако испытание усложнили: поставили перед гелевым блоком противоосколочный элемент от американского бронежилета. Пуля свободно пробила его и прошла через гель. Удар оказался настолько сильным, что даже выбил пулю, застрявшую в нем после предыдущего выстрела.

Ранее эксперты проверили обновленный автомат, проведя комбатаг - военизированный аналог развлекательного лазертага, в котором используется боевое оружие с холостыми патронами. «Дуэль» состоялась ночью, что значительно усложняло условия проведения эксперимента. Полный же выпуск программы под названием «Умный «Калашников». Фильм первый» смотрите на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube.