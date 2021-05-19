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В московском ГИБДД поддержали введение ограничения скорости в 30 км/ч на некоторых улицах города

Роман Захаров
18:07 19.05.2021
По данным правоохранителей, в случае наезда автомобиля на пешехода при скорости 30 км/ч у последнего есть шанс выжить.
В московском ГИБДД поддержали введение ограничения скорости в 30 км/ч на некоторых улицах города
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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ГИБДД Москвы поддержала идею ввести ограничение скорости в 30 км/ч на некоторых улицах города. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице управления ведомства по столице в Instagram.

В Госавтоинспекции напомнили, что в минувший понедельник стартовала Шестая Глобальная неделя безопасности дорожного движения ООН, главной темой которой является снижение скорости до 30 км/ч на улицах, где «гуляют пешеходы, катаются велосипедисты, а дети ходят в школу».

«Последние - самые уязвимые участники дорожного движения. Каждый день в мире в ДТП погибают 3 000 детей и подростков. И если при скорости 30 км/ч шанс выжить еще есть, то при 80 км/ч это практически невозможно», - отметили в ГИБДД.

Публикацию в соцсети правоохранители проиллюстрировали картинкой со следующим текстом: «Я поддерживаю скорость 30 км/ч на улицах, где люди живут, работают, гуляют».

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить в правительство согласованную позицию относительно возможности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час. Комментируя эту новость, автоэксперт Владимир Сажин в беседе со «Звездой» заявил, что такие меры не принесут никакого вреда дорожному трафику, а только поспособствуют безопасности движения. 

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