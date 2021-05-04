Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: кабмин обсуждает снижение нештрафуемого порога превышения скорости

Анна Назайкина
18:15 04.05.2021
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявлял, что ведомство не поддерживает данную идею.
СМИ: кабмин обсуждает снижение нештрафуемого порога превышения скорости
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Министерству внутренних дел и Министерству транспорта РФ до 1 августа предоставить в правительство согласованную позицию относительно возможности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

По информации издания, обсуждения этого вопроса было возобновлено по инициативе заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

«Снижение порога позволит усилить контроль за соблюдением ПДД, а также повысить дисциплину водителей и сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения», - цитирует газета заявление пресс-службы московского дептранса.

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что ведомство не поддерживает идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч. На данный момент российских автомобилистов штрафуют за превышение скорости на 20 и более км/ч.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:37 В стране и мире
Из России временно запретили вывозить гречку
17:46 В стране и мире
Видео
СМИ: развод Билла Гейтса может стать одним из самых дорогих в истории
15:13 В стране и мире
Видео
От униформиста до знаменитого дрессировщика: Эдгард Запашный рассказал о творческом пути Багдасарова
11:47 Спорт
Видео
«Я разозлилась»: Тансыккужина рассказала, как скандал с флагом РФ повлиял на ее игру на ЧМ по шашкам
11:46 В стране и мире
Названы сроки возобновления строительства «Северного потока-2»
Популярное
Популярное
Видео
Огромный болид пролетел в небе над Японией: видео
Видео
Супруга Билла Гейтса отказалась от алиментов
Видео
Косолапый пастух: в Башкирии медведь решил погонять отару овец и попал на видео
Земля «искупается» в потоках солнечного ветра
Россиян предупредили о штрафах за одуванчики и ромашку на дачных участках
Видео
Смертельная дуга: «автоматный снайпер» показал разницу между калибрами пуль АК-12, выстрелив на полкилометра
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.