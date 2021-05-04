СМИ: кабмин обсуждает снижение нештрафуемого порога превышения скорости

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Министерству внутренних дел и Министерству транспорта РФ до 1 августа предоставить в правительство согласованную позицию относительно возможности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

По информации издания, обсуждения этого вопроса было возобновлено по инициативе заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

«Снижение порога позволит усилить контроль за соблюдением ПДД, а также повысить дисциплину водителей и сконцентрировать их внимание на условиях дорожного движения», - цитирует газета заявление пресс-службы московского дептранса.

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что ведомство не поддерживает идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км/ч. На данный момент российских автомобилистов штрафуют за превышение скорости на 20 и более км/ч.