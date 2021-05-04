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Эксперт рассказал, как снижение нештрафуемого порога скорости скажется на дорожной обстановке

Анна Касаткина
19:32 04.05.2021
Владимир Сажин уверен, что инициатива поможет повысить безопасность на дорогах.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Снижение нештрафуемого порога превышения скорости не принесет никакого вреда дорожному трафику, а только поспособствует безопасности движения. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил автоэксперт Владимир Сажин.

По его словам, в этом вопросе полезно будет обратить внимание на опыт зарубежных стран.

«В братской республике Белоруссии ограничение в 50 километров в час на трассах, и народ едет, ничего страшного, никто не превышает. Если взять соседнюю Финляндию - там тоже стоит ограничение скорости и ни на километр никто не превышает, потому что сразу приходит штраф, штраф немаленький. Двумя руками за снижение скорости нештрафуемого порога», - сказал Сажин.

Альтернативой, по словам эксперта, может стать установка ограничения максимальной скорости на аварийных участках дороги, например, в 50 километров в час. Нештрафуемый порог в этом случае составит 70 километров в час, уточнил собеседник.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил МВД и Минтрансу до 1 августа предоставить в правительство согласованную позицию относительно возможности снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час.

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