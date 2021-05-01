Блинкен обсудит с Киевом поставки оружия во время визита на Украину
Во время визита на Украину государственный секретарь США Энтони Блинкен намерен провести обсуждение вопросов поставок государству американских вооружений. Соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер.
«Мы предоставляем Украине значительную как летальную, так и нелетальную помощь», - цитируют политика «Известия».
Он отметил, что Соединенные Штаты оказывают Украине заметное содействие в сфере безопасности. Кроме того Рикер обозначил, что поставка оружия рассматривается страной в качестве элемента взаимодействия дипломатических представительств Украины и США.
Ранее глава американского Госдепа сообщил, что планирует в скорейшем времени посетить Украину. Ранее в Государственном департаменте США также отмечали, что намереваются выделить средства для обучения английскому языку украинской молодежи в возрасте от 13 до 20 лет.