В Госдепе заявили о продолжении работы США с молодежью Украины

В Госдепе США рассказали о намерении обучать английскому языку «одаренных» украинцев в возрасте от 13 до 20 лет из малообеспеченных семей. Помимо этого, речь идет и о приобщении участников программы к «американской культуре и ценностям», передает RT.

В связи с этим, Госдеп планирует выделить до $120 тысяч на «Программу малых стипендий по изучению английского языка» (Access). Она предполагает работу с гражданами Украины в возрасте от 13 до 20 лет.

Данная инициатива будет проводиться в пяти «приоритетных» городах: Харькове, Днепре, Славянске, Старобельске и Бахмуте. При этом в самом Госдепе отмечают, что программа должна позволить участникам не только овладеть английским языком, но также дать возможность «проникнуться американской культурой и ценностями».

Подчеркивается, что пройти конкурсный отбор для участия в проекте получится не более чем у 110 «одаренных» подростков, молодых людей и девушек из малоимущих семей.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что в США озабочены ситуацией на юго-востоке Украины, и американские власти уже обсуждают эту проблему с европейскими странами.