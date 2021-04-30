Глава Госдепа США анонсировал визит на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на следующей неделе посетит Украину. Он отметил, в США наблюдали отвод российских войск от украинской границы, передает CBS.

Ранее в Госдепе США рассказали о намерении обучать английскому языку «одаренных» украинцев в возрасте от 13 до 20 лет из малообеспеченных семей. Помимо этого, речь идет и о приобщении участников программы к «американской культуре и ценностям»,

Штаты планирует выделить до $120 тысяч на «Программу малых стипендий по изучению английского языка».