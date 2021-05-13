Путин призвал к жестким решениям в вопросе усиления контроля над оборотом оружия в России

Российский президент Владимир Путин счел необходимым усилить контроль над оборотом оружия в стране. По словам главы государства, принимаемые меры должны быть жесткими. Об этом Путин заявил в ходе совещания с членами правительства.

«Для предупреждения подобных преступлений необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жесткими», - заявил российский лидер.

По словам Путина, должны быть полностью исключены ситуации, при которых медицинскую справку можно купить за деньги.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о жертвах трагедии в школе №175 в Казани, в которую ворвался 19-летний Ильназ Галявиев и открыл огонь по ученикам и педагогам. При этом бывший воспитанник гимназии получил оружие по официальным каналам. В результате трагедии, которая произошла 11 мая, погибли девять человек, еще более 20 получили ранения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Нападавший арестован на два месяца, сейчас ему проводят психиатрическую экспертизу.