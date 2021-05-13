Экспертизу стрелка из Казани будут проводить в институте имени В.П. Сербского

Психолого-психиатрическую экспертизу устроившему стрельбу в школе в Казани проведут в Москве в институте имени В.П. Сербского.

«Вероятнее всего, для проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы Галявиева переведут в институт Сербского в Москву, где, как правило, проводятся такие экспертизы обвиняемым в особо тяжких преступлениях», - передает ТАСС слова собеседника из правоохранительных органов.

Такая экспертиза устанавливает наличие психических расстройств, был ли обвиняемый в момент совершения преступления вменяемым, отвечал ли за свои действия.

Ранее Советский районный суд Казани удовлетворил требование обвинения и арестовал на два месяца подозреваемого в массовом убийстве в казанской гимназии Ильназа Галявиева. Он полностью признал свою вину.

Психиатр Игорь Лазарев рассказал «Звезде», почему у стрелка из Казани «потеряна связь с реальностью». Специалист рассказал, что подозреваемый находится в состоянии острого психоза.