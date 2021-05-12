Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Подозреваемого в стрельбе в Казани привели в зал суда

Алексей Курильченко
17:58 12.05.2021
Совершившего стрельбу в казанской гимназии привели в зал суда.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Юношу, подозреваемого в массовом убийстве в гимназии №175, привели в зал Советского районного суда Казани. Сегодня, по данным СК, ему будет предъявлено обвинение.

Юноша прибыл в зал суда в сопровождении двух полицейских. Несмотря на заявления СК о неадекватности подозреваемого, он ведет себя спокойно.

Ранее в зал суда прибыл Александр Гиляжев - суд назначил его адвокатом юноши. Отмечается, что Гиляжев еще не видел своего подзащитного.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:30 В стране и мире
Видео
Три вертолета прибыли в Жуковский для доставки в больницы пострадавших в Казани
14:54 Армия
Правительство одобрило проект создания объединенной системы ПВО России и Таджикистана
15:14 В стране и мире
СК: неадекватное состояние стрелка из Казани препятствует проведению следственных действий
13:41 Армия
Видео
Впервые довузовское учреждение Минобороны будет построено в один этап менее чем за год
16:58 В стране и мире
Медведчук заявил, что готов к аресту по делу о госизмене
Популярное
Популярное
Видео
Дело пахнет клофелином: анестезиолог провела эксперимент по установлению смертельной дозы препарата
Видео
«Ничего, кроме хорошего»: мать бывшего ученика рассказала о казанской школе
В WhatsApp объяснили, как будут «отключать» пользователей
Видео
В Казани простились с учительницей, заслонившей собой ученика
Видео
«Полчаса бродил по школе»: корреспонденты «Звезды» проверили учреждения на безопасность
Видео
Момент попадания ракеты в многоэтажку в Израиле попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.