Подозреваемого в стрельбе в Казани привели в зал суда
Совершившего стрельбу в казанской гимназии привели в зал суда.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Юношу, подозреваемого в массовом убийстве в гимназии №175, привели в зал Советского районного суда Казани. Сегодня, по данным СК, ему будет предъявлено обвинение.
Юноша прибыл в зал суда в сопровождении двух полицейских. Несмотря на заявления СК о неадекватности подозреваемого, он ведет себя спокойно.
Ранее в зал суда прибыл Александр Гиляжев - суд назначил его адвокатом юноши. Отмечается, что Гиляжев еще не видел своего подзащитного.