Подозреваемого в стрельбе в Казани привели в зал суда

Юношу, подозреваемого в массовом убийстве в гимназии №175, привели в зал Советского районного суда Казани. Сегодня, по данным СК, ему будет предъявлено обвинение.

Юноша прибыл в зал суда в сопровождении двух полицейских. Несмотря на заявления СК о неадекватности подозреваемого, он ведет себя спокойно.

Ранее в зал суда прибыл Александр Гиляжев - суд назначил его адвокатом юноши. Отмечается, что Гиляжев еще не видел своего подзащитного.