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Авербух назвал вероятную причину возвращения Трусовой в «Самбо 70»

Светлана Головина
13:15 01.05.2021
Фигурист прокомментировал прекращение сотрудничества спортсменки с Евгением Плющенко.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Фигурист Илья Авербух в комментарии «Звезде» предположил, почему Александра Трусова решила не продлевать контракт с Евгением Плющенко.

«Все вернулась на круги своя, ученицы Этери Георгиевны вернулись к своему тренеру - сначала Косторная и сейчас Саша Трусова. Ее система подготовки отличается от всех других. Спортсменки, которые воспитаны в системе подготовки школы и штаба Тутберидзде, дают максимальный результат именно в этой системе. Вероятно, почувствовав это, спортсменки решили вернуться в родной домой», - сказал Авербух.

Фигурист добавил, что после возвращения спортсменок к Тутберидзе «будет увлекательное соперничество внутри группы».
 
Ранее прекращение сотрудничества Плющенко и Трусовой прокомментировала «Звезде» заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

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