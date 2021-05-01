Спорт Авербух назвал вероятную причину возвращения Трусовой в «Самбо 70» Светлана Головина Фигурист прокомментировал прекращение сотрудничества спортсменки с Евгением Плющенко. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Александр Вильф, РИА Новости Читайте нас на: Фигурист Илья Авербух в комментарии «Звезде» предположил, почему Александра Трусова решила не продлевать контракт с Евгением Плющенко. «Все вернулась на круги своя, ученицы Этери Георгиевны вернулись к своему тренеру - сначала Косторная и сейчас Саша Трусова. Ее система подготовки отличается от всех других. Спортсменки, которые воспитаны в системе подготовки школы и штаба Тутберидзде, дают максимальный результат именно в этой системе. Вероятно, почувствовав это, спортсменки решили вернуться в родной домой», - сказал Авербух. Фигурист добавил, что после возвращения спортсменок к Тутберидзе «будет увлекательное соперничество внутри группы».



Ранее прекращение сотрудничества Плющенко и Трусовой прокомментировала «Звезде» заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика