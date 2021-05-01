Спорт «Лучшее, что могла сделать»: Тарасова оценила возвращение Трусовой в «Самбо 70» Светлана Головина Татьяна Тарасова положительно оценила переход фигуристки от Евгения Плющенко. © Фото: Raniero Corbelletti, AFLO, Globallookpress Читайте нас на: Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала прекращение сотрудничества между Евгением Плющенко и фигуристкой Александрой Трусовой. «Это самое лучшее, что она могла бы сделать и она это сделала. Если она вернется к Этери Георгиевне, я за нее счастлива», - сказала она в комментарии «Звезде». Об уходе 16-летней спортсменки и возвращении ее в «Самбо 70» двукратный Олимпийский чемпион сообщил на своей странице в Instagram. По его словам, контракт между ними закончился 1 мая, и по обоюдному желанию сторон продлевать его не стали. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика