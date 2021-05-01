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«Лучшее, что могла сделать»: Тарасова оценила возвращение Трусовой в «Самбо 70»

Светлана Головина
12:37 01.05.2021
Татьяна Тарасова положительно оценила переход фигуристки от Евгения Плющенко.
«Лучшее, что могла сделать»: Тарасова оценила возвращение Трусовой в «Самбо 70»
© Фото: Raniero Corbelletti, AFLO, Globallookpress
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала прекращение сотрудничества между Евгением Плющенко и фигуристкой Александрой Трусовой.

«Это самое лучшее, что она могла бы сделать и она это сделала. Если она вернется к Этери Георгиевне, я за нее счастлива», - сказала она в комментарии «Звезде».

Об уходе 16-летней спортсменки и возвращении ее в «Самбо 70» двукратный Олимпийский чемпион сообщил на своей странице в Instagram. По его словам, контракт между ними закончился 1 мая, и по обоюдному желанию сторон продлевать его не стали.

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