Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Минпросвещения сформулирует рекомендации по итогам трагедии в Казани, которая произошла 11 мая.

Песков отметил, что «позже министерством (просвещения) будут сформулированы рекомендации».

По данным НАК, первые выстрелы в казанской школе раздались в 09.30 утра. Прибывшие на место происшествия правоохранители незамедлительно эвакуировали учащихся и начали проведение антитеррористической операции на территории гимназии. В результате оперативных действий стрелок был задержан.

Ранее стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо обсудить анонимность в интернете, чтобы снизить там объем пропаганды насилия контентом. Он также добавил, что необходимо разработать порядок, который не позволит зарегистрировать оружие человеку с неустойчивой психикой.