«Необходимо обсуждать»: Володин высказался об анонимности в Сети после трагедии в Казани

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо обсудить анонимность в интернете, чтобы снизить там объем пропаганды насилия контентом.

«Звучат предложения уйти от анонимности в интернете, что позволит, считают сторонники этой идеи, в разы снизить объем контента, пропагандирующего насилие, героизирующего экстремизм. Необходимо обсуждать», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что необходимо разработать порядок, который не позволит зарегистрировать оружие человеку с неустойчивой психикой.

«Правильно будет разработать порядок, который не позволит взять в руки оружие и тем более зарегистрировать его человеку с неустойчивой психикой», - добавил Володин.

Также по мнению спикера Госдумы, необходимо обратить внимание на систему выдачи справок для получения лицензии на оружие. В заключение Володин добавил, что необходимо рассмотреть возможность ужесточения персональной ответственности за фиктивные справки.

Стрельба в гимназии на улице Файзи произошла утром 11 мая. Вооруженный 19-летний юноша проник в школу и около 9.30 открыл стрельбу. Позже стрелок был задержан правоохранителями. Погибли девять человек, 21 человек госпитализирован.