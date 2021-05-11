В Сети появились кадры эвакуации детей из школы в Казани

Очевидцы опубликовали в Сети кадры эвакуации из гимназии №175, где произошли взрыв и стрельба. На видео запечатлено, как школьники в сопровождении сотрудников правоохранительных органов покидают здание учреждения по выдвижной лестнице.

Утром во вторник, 11 мая, на территорию школы на улице Файзи в Казани проник вооруженный 19-летний юноша и около 9.30 открыл стрельбу. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов провели эвакуацию школьников, а также задержали злоумышленника.

В соответствии с данными властей субъекта, в результате трагедии погибли семь детей и педагог, еще 20 человек получили ранения. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В прошлом стрелок являлся воспитанником гимназии №175 и запомнился учащимся параллели как вежливый, добрый и интеллигентный мальчик.