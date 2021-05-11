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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в казанской гимназии

Егор Левин
18:25 11.05.2021
Как заявил министр, решение об эвакуации раненых будет приниматься исключительно в зависимости от тяжести их состояния.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в гимназии в Казани.

По данным министра, в настоящий момент шестеро раненых находятся в детской больнице в тяжелом состоянии, двое - в крайне тяжелом, здоровье еще 18 человек пострадало меньше, восемь детей получили огнестрельные ранения. В общей сложности ими на данный момент занимаются 39 прибывших из Москвы специалистов.

«Сейчас продолжаются две хирургические операции, решается вопрос, какие дети будут получать помощь на месте, а какие будут эвакуированы для дальнейшего лечения в федеральные клиники. В достаточном объеме есть все препараты», - заявил Мурашко.

Министр подчеркнул, что вся необходимая помощь оказана в полном объеме, а на место инцидента выезжали в общей сложности 36 карет скорой помощи. Первая прибыла через четыре минуты после поступления сигнала.

Решение по возможной транспортировке решается, по словам Мурашко, исключительно в зависимости от тяжести состояния пациентов.

Напомним, утром 11 мая в одной из гимназий Казани раздалась стрельба. 19-летний бывший выпускник учебного учреждения проник в здание и открыл беспорядочный огонь. Оперативно прибывшие на место правоохранители провели эвакуацию учеников и начали антитеррористическую операцию, в результате которой стрелок был задержан. По последней информации, при стрельбе погибли девять человек и 21 человек госпитализирован.

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