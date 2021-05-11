Глава Татарстана: число погибших при стрельбе в Казани выросло до девяти человек

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов уточнил информацию по погибшим при стрельбе в гимназии №175 в Казани. По его словам, погибло девять человек, 21 человек госпитализирован.

«Мы потеряли девять человек. 18 детей находятся в детской клинической больнице. К сожалению, есть с огнестрельными ранениями и с переломами, ушибами. Врачи делают все, чтобы сохранить жизни наших детей. Кроме того, двое взрослых находятся в 7-й больнице и один взрослый в республиканской больнице», - заявил Минниханов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал крайне бесчеловечной и жестокой трагедию в Казани. Глава кабмина выразил родственникам и близким погибших в инциденте глубокие соболезнования.