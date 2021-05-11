«Стоял запах пороха, мы забились под парты»: ученик рассказал о трагедии в школе в Казани

Ученик девятого класса гимназии №175 в Казани, где произошел взрыв и была открыта стрельба, рассказал, что в здании школы ощущался сильный запах пороха. Об этом очевидец сообщил в комментарии «Звезде». По словам школьника, он почувствовал этот запах в момент эвакуации.

«Нас спускали по лестнице, я увидел, что третий этаж школы, там было все сломано. Стоял запах пороха, везде пыль, второй этаж тоже был полностью сломан, обрушен, а от первого этажа толком ничего почти не осталось», - указал свидетель.

Он добавил, что около 9.30-9.35 в здании произошел взрыв, забаррикадировавшиеся внутри классов ученики спрятались под парты. На протяжении получаса раздавались выстрелы, всего, по подсчетам школьника, их было около 10-15. Затем все стихло, после чего появилась администрация учебного учреждения в сопровождении сотрудников правоохранительных органов, и началась эвакуация.

Ученик добавил, что эвакуация велась по выдвижной лестнице. После того, как ученики оказались на задней части школы, им были даны инструкции бежать с места происшествия дальше, на территорию жилых площадок или в магазины. По словам школьника, сотрудники правоохранительных органов допускали вероятность того, что по эвакуированным может быть открыт обстрел.

Во вторник, 11 мая, на территорию школы на улице Файзи в Казани проник вооруженный 19-летний юноша и открыл стрельбу. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Согласно официальным данным, в результате трагедии погибли семь детей и педагог, еще 20 человек получили ранения. Российский президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в школе в Казани.