«Постель в бункере и регулярные ночные обстрелы»: жительница Израиля рассказала о ситуации на границе с Газой

Жительница кибуца Кфар-Аза Катерина Хорвитц, который располагается в двух с половиной километрах от Газы, рассказала, как меняется жизнь населения во время эскалации конфликта. По словам женщины, на территории поселка находится множество бомбоубежищ, и практически в каждом домохозяйстве оборудован свой бункер.

«Сейчас тихо, но ночью было очень шумно. Я уснула часа в два ночи, потому что стреляли без остановки. Когда летят ракеты, мы слышим этот звук. Слышим, когда срабатывает противоракетная система, как сбивают ракеты в воздухе, если успевают их перехватить», - сообщила Хорвитц.

Она добавила, что люди также постоянно слышат звук сирен, предупреждающий о начале ракетного обстрела.

«Жители поселков, которые близко к границе, должны бежать в бомбоубежища. Если на улице, то бегут в укрытия. У нас есть меньше 10 секунд, чтобы добежать, закрыть двери и не попасть под удар, если ракету не перехватят», - пояснила Хорвитц.

Она добавила, что жители окрестных поселков во время эскалации конфликта, которая происходит около четырех-пяти раз в год, стараются уехать куда-то, особенно семьи с меленькими детьми. Однако кто-то предпочитает остаться, надеясь на бомбоубежища.

«Мои дети спят в бомбоубежище, их спальня там оборудована. Они знают, где есть такие бункеры. Каждые 50 метров в любую сторону будет такое убежище», - указала жительница Кфар-Аза.

По ее словам, сейчас местные жители понимают, что новый виток эскалации конфликта будет еще серьезнее, потому что перебрасывается артиллерия и начинается стрельба в ответ.